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Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
37
Видео с выступления FEAR FACTORY
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14
Видео с выступления FEAR FACTORY
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Дэтующие бабушки предпочитают холодный!
10
MARTY FRIEDMAN намекает
8
Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме
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Бывший вокалист FEAR FACTORY: «Да мне как-то... на новый сос...
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Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
37
Видео с выступления FEAR FACTORY
15
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути...
14
Видео с выступления FEAR FACTORY
11
Дэтующие бабушки предпочитают холодный!
10
все новости группы
Killing Joke
Великобритания
Industrial Rock
Punk Industrial
Post Punk
https://www.killingjoke.co.uk/
Myspace:
http://www.myspace.com/killingjokeofficial
Facebook:
https://facebook.com/killingjokeofficial/
11 мар 2023
:
Новая песня KILLING JOKE
13 фев 2022
:
Новое видео KILLING JOKE
14 дек 2020
:
Барабанщик KILLING JOKE выпустит сольный альбом
12 окт 2020
:
Юбилейные версии альбомов KILLING JOKE выйдут зимой
10 апр 2018
:
KILLING JOKE объявили даты турне
7 июл 2016
:
Трейлер документального фильма о KILLING JOKE
1 апр 2016
:
Новое видео KILLING JOKE
20 янв 2016
:
Новое видео KILLING JOKE
3 окт 2015
:
Новая песня KILLING JOKE
13 сен 2015
:
Новый альбом KILLING JOKE выйдет в октябре
12 май 2013
:
Новое видео KILLING JOKE
17 дек 2012
:
KILLING JOKE выпускают сборник синглов
14 авг 2012
:
Нашелся вокалист KILLING JOKE
1 авг 2012
:
KILLING JOKE о «пропаже вокалиста»
28 мар 2012
:
Трейлер нового альбома KILLING JOKE
13 фев 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома KILLING JOKE
8 фев 2012
:
Новый альбом KILLING JOKE выйдет весной
7 сен 2010
:
Делюкс-издание KILLING JOKE выйдет с кавер-версиями
17 ноя 2009
:
Оригинальный состав KILLING JOKE подписал соглашение с Spinefarm и начал работу над новым альбомом
21 мар 2006
:
KILLING JOKE выпускают новый альбом
сегодня
Новая песня KILLING JOKE
"Full Spectrum Dominance", новая песня группы KILLING JOKE, доступна для прослушивания ниже.
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11 мар 2023
I
Inhuman
Неплохая песня для KJ, но не более того
11 мар 2023
resurgamresponses
интересно появление в клипе летающей тарелки, это видимо как раз связано с недавними неизвестными летающими объектами, которые появлялись по всему миру.
11 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
Офигенно. Немолодые мужики, а звучат очень свежо, молодцы.
11 мар 2023
D
Dead Count
Очень крутая песня. Надрыв им не всегда к лицу, а здесь некоторая размеренность в вокале и общий настрой - то, что давно хотелось услышать от группы. Плюс продолжительность не настолько чудовищная, как у них порой бывает.
UPDATE: два раза подряд послушал, чего не было уже очень давно с новыми песнями.
11 мар 2023
Warcraft
песня то может быть и неплохая, но это уже все было ими же исполнено на трех предыдущих альбомах (на двух последних точно).
где то начиная с "Absolute Dissent" мне все кажется, что они все так и играют одну и ту же песню, которую так и не могут закончить.
Цоя с его "переменами" на них не хватает.
просмотров: 372
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
UPDATE: два раза подряд послушал, чего не было уже очень давно с новыми песнями.
где то начиная с "Absolute Dissent" мне все кажется, что они все так и играют одну и ту же песню, которую так и не могут закончить.
Цоя с его "переменами" на них не хватает.