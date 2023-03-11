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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 37
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 10
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Killing Joke

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11 мар 2023 : 		 Новая песня KILLING JOKE

13 фев 2022 : 		 Новое видео KILLING JOKE

14 дек 2020 : 		 Барабанщик KILLING JOKE выпустит сольный альбом

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10 апр 2018 : 		 KILLING JOKE объявили даты турне

7 июл 2016 : 		 Трейлер документального фильма о KILLING JOKE

1 апр 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

20 янв 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

3 окт 2015 : 		 Новая песня KILLING JOKE

13 сен 2015 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет в октябре

12 май 2013 : 		 Новое видео KILLING JOKE

17 дек 2012 : 		 KILLING JOKE выпускают сборник синглов

14 авг 2012 : 		 Нашелся вокалист KILLING JOKE

1 авг 2012 : 		 KILLING JOKE о «пропаже вокалиста»

28 мар 2012 : 		 Трейлер нового альбома KILLING JOKE

13 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KILLING JOKE

8 фев 2012 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет весной

7 сен 2010 : 		 Делюкс-издание KILLING JOKE выйдет с кавер-версиями

17 ноя 2009 : 		 Оригинальный состав KILLING JOKE подписал соглашение с Spinefarm и начал работу над новым альбомом

21 мар 2006 : 		 KILLING JOKE выпускают новый альбом
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|||| сегодня

Новая песня KILLING JOKE



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"Full Spectrum Dominance", новая песня группы KILLING JOKE, доступна для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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11 мар 2023
I
Inhuman
Неплохая песня для KJ, но не более того
11 мар 2023
resurgamresponses
интересно появление в клипе летающей тарелки, это видимо как раз связано с недавними неизвестными летающими объектами, которые появлялись по всему миру.
11 мар 2023
Вашингтон Ирвинг
Офигенно. Немолодые мужики, а звучат очень свежо, молодцы.
11 мар 2023
D
Dead Count
Очень крутая песня. Надрыв им не всегда к лицу, а здесь некоторая размеренность в вокале и общий настрой - то, что давно хотелось услышать от группы. Плюс продолжительность не настолько чудовищная, как у них порой бывает.
UPDATE: два раза подряд послушал, чего не было уже очень давно с новыми песнями.
11 мар 2023
Warcraft
песня то может быть и неплохая, но это уже все было ими же исполнено на трех предыдущих альбомах (на двух последних точно).
где то начиная с "Absolute Dissent" мне все кажется, что они все так и играют одну и ту же песню, которую так и не могут закончить.
Цоя с его "переменами" на них не хватает.

просмотров: 372

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