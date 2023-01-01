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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 88
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Лидер KREATOR подвел итоги года 39
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр... 18
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Killing Joke

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30 дек 2023 : 		 Вокалист KILLING JOKE: «Джорди, я никогда не смогу оправиться от твоей кончины»

29 ноя 2023 : 		 Музыканты KILLING JOKE о смерти гитариста

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13 фев 2022 : 		 Новое видео KILLING JOKE

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12 окт 2020 : 		 Юбилейные версии альбомов KILLING JOKE выйдут зимой

10 апр 2018 : 		 KILLING JOKE объявили даты турне

7 июл 2016 : 		 Трейлер документального фильма о KILLING JOKE

1 апр 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

20 янв 2016 : 		 Новое видео KILLING JOKE

3 окт 2015 : 		 Новая песня KILLING JOKE

13 сен 2015 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет в октябре

12 май 2013 : 		 Новое видео KILLING JOKE

17 дек 2012 : 		 KILLING JOKE выпускают сборник синглов

14 авг 2012 : 		 Нашелся вокалист KILLING JOKE

1 авг 2012 : 		 KILLING JOKE о «пропаже вокалиста»

28 мар 2012 : 		 Трейлер нового альбома KILLING JOKE

13 фев 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KILLING JOKE

8 фев 2012 : 		 Новый альбом KILLING JOKE выйдет весной

7 сен 2010 : 		 Делюкс-издание KILLING JOKE выйдет с кавер-версиями

17 ноя 2009 : 		 Оригинальный состав KILLING JOKE подписал соглашение с Spinefarm и начал работу над новым альбомом

21 мар 2006 : 		 KILLING JOKE выпускают новый альбом
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|||| 30 дек 2023

Вокалист KILLING JOKE: «Джорди, я никогда не смогу оправиться от твоей кончины»



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Вокалист KILLING JOKE Jaz Coleman опубликовал следующее сообщение:

«Мой дорогой Джорди, вот уже много дней я смотрю на чистый лист бумаги перед собой, не в силах ничего написать. Как передать эту безмерную печаль? Как сократить последние 45 лет до нескольких абзацев? Эпическое путешествие, которое мы прошли вместе - трудности и победы, тысячи концертов, множество жизненных ситуаций, которые мы пережили вместе в этой короткой жизни на всех концах света. Всё это было бы невозможно без твоей непоколебимой решимости. Когда становилось трудно и деньги кончались, другие уходили - ты никогда. На протяжении четырех с половиной десятилетий единственным постоянным участником событий был ты. Единственный человек, который присутствовал на всех концертах и записях KJ с момента нашего зарождения.

Все мы, кто когда-либо любил KJ, очень многим обязаны тебе. Я переполнен горем; ничто не может заполнить ту ужасную пустоту, которую ты оставил, ведь ты был другой частью меня. Я провел с тобой больше времени, чем со своим родным братом или любым другим человеком, на самом деле. И хотя в последние годы нас разделяла моя трезвость, ты всегда знал, что я никогда не был далеко от тебя и мог положиться на меня, если я тебе был нужен.

Жаль, что я не смог быть рядом с тобой в твои последние часы, чтобы утешить тебя. Тем не менее, я утешаюсь тем, что твой отец Рон, Терри Кокс, Рейвен и Алан Гловер ждали тебя на другой стороне, и что ты будешь ждать меня, когда придет мое время. Мы нашли друг друга однажды, и мы сделаем это снова.

Я хочу, чтобы ты знал, какой честью для меня является то, что я был первым человеком, которого ты встретил в Лондоне в семидесятые годы, и одним из последних, кто имел с тобой обстоятельный разговор перед твоим уходом. Я знаю о твоих надеждах, музыкальных устремлениях и оставшихся целях KJ — радикальных переменах, к которым ты относился с энтузиазмом и симпатией. Я знаю, что ты будешь шептать мне на ухо и направлять меня во всех моих будущих действиях. Да будет воля твоя.

Джорди, мой любимый брат, ты вечно живешь в моем сердце. Я никогда не смогу оправиться от твоей кончины. Твоя работа будет сиять до скончания веков.

Твой верный и вечно любящий брат Jaz. #jazcolemanofficial #killingjoke #geordiewalker»




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