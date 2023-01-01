30 дек 2023



Вокалист KILLING JOKE: «Джорди, я никогда не смогу оправиться от твоей кончины»



Вокалист KILLING JOKE Jaz Coleman опубликовал следующее сообщение:



«Мой дорогой Джорди, вот уже много дней я смотрю на чистый лист бумаги перед собой, не в силах ничего написать. Как передать эту безмерную печаль? Как сократить последние 45 лет до нескольких абзацев? Эпическое путешествие, которое мы прошли вместе - трудности и победы, тысячи концертов, множество жизненных ситуаций, которые мы пережили вместе в этой короткой жизни на всех концах света. Всё это было бы невозможно без твоей непоколебимой решимости. Когда становилось трудно и деньги кончались, другие уходили - ты никогда. На протяжении четырех с половиной десятилетий единственным постоянным участником событий был ты. Единственный человек, который присутствовал на всех концертах и записях KJ с момента нашего зарождения.



Все мы, кто когда-либо любил KJ, очень многим обязаны тебе. Я переполнен горем; ничто не может заполнить ту ужасную пустоту, которую ты оставил, ведь ты был другой частью меня. Я провел с тобой больше времени, чем со своим родным братом или любым другим человеком, на самом деле. И хотя в последние годы нас разделяла моя трезвость, ты всегда знал, что я никогда не был далеко от тебя и мог положиться на меня, если я тебе был нужен.



Жаль, что я не смог быть рядом с тобой в твои последние часы, чтобы утешить тебя. Тем не менее, я утешаюсь тем, что твой отец Рон, Терри Кокс, Рейвен и Алан Гловер ждали тебя на другой стороне, и что ты будешь ждать меня, когда придет мое время. Мы нашли друг друга однажды, и мы сделаем это снова.



Я хочу, чтобы ты знал, какой честью для меня является то, что я был первым человеком, которого ты встретил в Лондоне в семидесятые годы, и одним из последних, кто имел с тобой обстоятельный разговор перед твоим уходом. Я знаю о твоих надеждах, музыкальных устремлениях и оставшихся целях KJ — радикальных переменах, к которым ты относился с энтузиазмом и симпатией. Я знаю, что ты будешь шептать мне на ухо и направлять меня во всех моих будущих действиях. Да будет воля твоя.



Джорди, мой любимый брат, ты вечно живешь в моем сердце. Я никогда не смогу оправиться от твоей кончины. Твоя работа будет сиять до скончания веков.



Твой верный и вечно любящий брат Jaz. #jazcolemanofficial #killingjoke #geordiewalker»





View this post on Instagram

















+1 -0



просмотров: 257

