Фрагмент нового DVD ECLIPSE



6 ноября ECLIPSE выпустили свой первый концертный релиз, получивший название "Viva La VicTOURia". Он будет доступен в вариантах 2 CD/DVD, Blu-ray, 3 x LP, а его запись проходила в Гётеборге 21 декабря 2019 года. Фрагмент из этого релиза, видео на "The Downfall Of Eden", доступен ниже.



В CD и винил помимо основной концертной программы войдут ряд бонус-треков: студийная композиция “Driving One Of Your Cars” (кавер-версия Lisa Miskovsky), акустические версии "The Downfall Of Eden" и "When The Winter Ends", а также три живых трека с концертной акции "Live From The Quarantine". На виниле также будут эксклюзивные бонус-треки — "Hurt" и "Mary Leigh".



CD1

"Viva La Victoria"

"Mary Leigh"

"Blood Wants Blood"

"The Storm"

"Vertigo"

"Jaded"

"Shelter Me"

"United"

"The Downfall Of Eden"

"When The Winter Ends"

"Take Me Home"

"Battlegrounds"



CD2

"Black Rain"

"Blood Enemies"

"Stand On Your Feet"

"Runaways"

"I Don't Wanna Say I'm Sorry"

"Never Look Back"

"Driving One Of Your Cars" (Studio Version)

"The Downfall Of Eden" (Acoustic Version)

"When The Winter Ends" (Acoustic Version)

"Battlegrounds" (Quarantine Live)

"Driving One Of Your Cars" (Quarantine Live)

"Delirious" (Quarantine Live)



LP bonus tracks:

"Mary Leigh" (Quarantine Live)

"Hurt" (Quarantine Live)



DVD / BR bonus contents:

- Documentary







