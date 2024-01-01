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*Новое видео NIGHTWISH 42
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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 34
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 28
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
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Eclipse

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29 май 2024 : 		 Новое видео ECLIPSE

1 мар 2024 : 		 Новое видео ECLIPSE

15 сен 2023 : 		 Новое видео ECLIPSE

28 июл 2023 : 		 Новое видео ECLIPSE

30 июн 2023 : 		 Новое видео ECLIPSE

26 май 2023 : 		 Новое видео ECLIPSE

22 окт 2021 : 		 Новое видео ECLIPSE

1 сен 2021 : 		 Новое видео ECLIPSE

23 июл 2021 : 		 Новое видео ECLIPSE

26 май 2021 : 		 Новая песня ECLIPSE

12 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD ECLIPSE

2 окт 2020 : 		 Фрагмент нового DVD ECLIPSE

27 авг 2020 : 		 Концертный релиз ECLIPSE выйдет осенью

4 апр 2020 : 		 Новая песня ECLIPSE

13 дек 2019 : 		 Новое видео ECLIPSE

5 окт 2019 : 		 Новое видео ECLIPSE

23 сен 2019 : 		 Новая песня ECLIPSE

24 авг 2019 : 		 Новое видео ECLIPSE

6 июл 2019 : 		 Новая песня ECLIPSE

31 июл 2018 : 		 Новое видео ECLIPSE

19 июл 2017 : 		 Видео с текстом от ECLIPSE

28 мар 2017 : 		 Новое видео ECLIPSE

2 фев 2017 : 		 Новое видео ECLIPSE

14 янв 2017 : 		 Новая песня ECLIPSE

1 мар 2016 : 		 Концертное видео ECLIPSE

3 дек 2015 : 		 ECLIPSE примут участие в отборе на Евровидение
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|||| сегодня

Новое видео ECLIPSE



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Falling To My Knees, новое видео ECLIPSE, доступно для просмотра ниже.




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