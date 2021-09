сегодня



Новое видео ECLIPSE



"Twilight", новое видео группы ECLIPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Wired, выходящего восьмого октября в следующих вариантах:



- CD

- Crystal Vinyl (available worldwide)

- Red Vinyl (exclusive to Frontiers' US & EU webstores and Nordic retailers - Limited to 500 copies WORLDWIDE)

- Cassette (exclusive to Frontiers' US & EU webstores and Nordic retailers - Limited to 200 copies WORLDWIDE)

- Digital



Трек-лист:



CD / Digital

"Roses On Your Grave"

"Dying Breed"

"Saturday Night (Hallelujah)"

"Run For Cover"

"Carved In Stone"

"Twilight"

"Poison Inside My Heart"

"Bite The Bullet"

"We Didn't Come To Lose"

"Things We Love"

"Dead Inside" (CD and Digital Exclusive Bonus Track)



LP

"Saturday Night (Hallelujah)"

"Twilight"

"Ain't No Fun" (Vinyl Exclusive Bonus Track)

"Dying Breed"

"Carved In Stone"

"Things We Love"

"Roses On Your Grave"

"Run For Cover"

"Poison Inside My Heart"

"We Didn't Come To Lose"

"Bite The Bullet"



Cassette

"Roses On Your Grave"

"Dying Breed"

"Saturday Night (Hallelujah)"

"Run For Cover"

"Carved In Stone"

"Twilight"

"Poison Inside My Heart"

"Bite The Bullet"

"We Didn't Come To Lose"

"Things We Love"







