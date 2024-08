сегодня



Новое видео ECLIPSE



“Still My Hero”, новое видео группы ECLIPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Megalomanium II, выходящего 20 сентября на Frontiers Music Srl:



"Apocalypse Blues"

"The Spark"

"Falling To My Knees"

"All I Want"

"Still My Hero"

"Dive Into You"

"Until The War Is Over"

"Divide & Conquer"

"Pieces"

"To Say Goodbye"

"One In A Million"



Erik Mårtensson: «Когда я писал эту песню, на моей оригинальной демо-записи была фраза «still my hero». Единственным героем, который у меня когда-либо был, был мой отец, поэтому я посвятил песню именно ему. К сожалению, он ушел из жизни слишком молодым в 2014 году. Это дань уважения великому человеку».







