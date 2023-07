сегодня



Новое видео ECLIPSE



Got It!, новое видео ECLIPSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Megalomanium, выход которого намечен на первое сентября:



1. The Hardest Part Is Losing You

2. Got It!

3. Anthem

4. Children Of The Night

5. Hearts Collide

6. I Don't Get It

7. The Broken

8. So Long,Farewell, Goodbye

9. High Road

10. One Step Closer To You

11. Forgiven http://www.eclipsemania.com/







