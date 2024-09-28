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Eclipse

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Новое видео ECLIPSE



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"All I Want", новое видео группы ECLIPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Megalomanium II, выпущенного 20 сентября на Frontiers Music Srl:

"Apocalypse Blues"
"The Spark"
"Falling To My Knees"
"All I Want"
"Still My Hero"
"Dive Into You"
"Until The War Is Over"
"Divide & Conquer"
"Pieces"
"To Say Goodbye"
"One In A Million"




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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28 сен 2024
Gustaff
А так можно? Одна из любимых групп так же называется.
28 сен 2024
gravitgroove
все равно не переплюнуть им первый клип в норвежском блэк металле от Immortal по части лулзов, при том что ПЕРВЫЙ делали на серьезных щах.

просмотров: 142

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