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Новое видео ECLIPSE



"All I Want", новое видео группы ECLIPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Megalomanium II, выпущенного 20 сентября на Frontiers Music Srl:



"Apocalypse Blues"

"The Spark"

"Falling To My Knees"

"All I Want"

"Still My Hero"

"Dive Into You"

"Until The War Is Over"

"Divide & Conquer"

"Pieces"

"To Say Goodbye"

"One In A Million" http://www.eclipsemania.com/







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