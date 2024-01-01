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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 58
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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 58
*Попробуй Элтона Джона на вкус 34
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Eclipse

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8 сен 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления ECLIPSE

23 авг 2024 : 		 Новое видео ECLIPSE

3 июл 2024 : 		 Новое видео ECLIPSE

29 май 2024 : 		 Новое видео ECLIPSE

1 мар 2024 : 		 Новое видео ECLIPSE

15 сен 2023 : 		 Новое видео ECLIPSE

28 июл 2023 : 		 Новое видео ECLIPSE

30 июн 2023 : 		 Новое видео ECLIPSE

26 май 2023 : 		 Новое видео ECLIPSE

22 окт 2021 : 		 Новое видео ECLIPSE

1 сен 2021 : 		 Новое видео ECLIPSE

23 июл 2021 : 		 Новое видео ECLIPSE

26 май 2021 : 		 Новая песня ECLIPSE

12 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD ECLIPSE

2 окт 2020 : 		 Фрагмент нового DVD ECLIPSE

27 авг 2020 : 		 Концертный релиз ECLIPSE выйдет осенью

4 апр 2020 : 		 Новая песня ECLIPSE

13 дек 2019 : 		 Новое видео ECLIPSE

5 окт 2019 : 		 Новое видео ECLIPSE

23 сен 2019 : 		 Новая песня ECLIPSE

24 авг 2019 : 		 Новое видео ECLIPSE

6 июл 2019 : 		 Новая песня ECLIPSE

31 июл 2018 : 		 Новое видео ECLIPSE

19 июл 2017 : 		 Видео с текстом от ECLIPSE

28 мар 2017 : 		 Новое видео ECLIPSE

2 фев 2017 : 		 Новое видео ECLIPSE
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|||| 8 сен 2024

Профессиональное видео полного выступления ECLIPSE



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Профессиональное видео полного выступления ECLIPSE, которое состоялось в рамках Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже.




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