Новое видео NANOWAR OF STEEL

"HelloWorld.java", новое видео группы NANOWAR OF STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового релиза XX Years Of Steel, выходящего шестого декабря на Napalm Records в следующих вариантах:



- Wooden Boxset (3-CD Digisleeve, Numbered Ikea Furniture in plastic case, Certificate, Poster, 15x15cm 16p Booklet, - - - - - Digital Stream Access Code for the Live Video) - (Napalm Records Mailorder exclusive)

- 2-LP Gatefold Silver Vinly (1CD Slipcase) -(Napalm Records Mailorder exclusive)

- 2-LP Gatefold Black Vinly

- Bundle 3CD Digisleeve + Shirt

- 3-CD Digisleeve

- Digital



Трек-лист:



CD1 (Live Versions):

"Intro"

"Sober"

"Nanowar"

"Gabonzo Robot"

"Tricycles Of Steel"

"Il Cacciatore della Notte"

"La Maledizione di Capitan Findus" (feat. Maurizio Merluzzo)

"Odino & Valhalla"

"Disco Metal"

"V per Viennetta" (feat. Alessandro del Vecchio)

"The Power Of Imodium" (feat. Alessandro del Vecchio)

"Power Of The Power Of The Power Of The Power (Of The Great Sword)" (feat. Alessandro del Vecchio)

"Declination" (feat. Alessandro del Vecchio)

"Barbie, MILF Princess Of The Twilight" (feat. Alessandro del Vecchio)



CD2 (Live Versions):

"Ironmonger (The Copier Of The Seven Keys)"

"RAP-Sody"

"Il Signore degli Anelli (dello Stadio)"

"Interlude"

"Pasadena 1994"

"Norwegian Reggaeton" (feat. Charly Glamour (Gigatron))

"Metal"

"Sottosegretari alla Presidenza della Repubblica del True Metal" (feat. Il Profeta (Gli Atroci))

"Feudalesimo e Libertà"

"Bum Voyage"

"Uranus"

"Valhalleluja" (feat Thomas Winkler)

"La Polenta Taragnarock"

"Giorgio Mastrota (The Keeper Of Inox Steel)"



CD3 (Studio Versions):

"Stormwarrior of the Storm"

"HelloWorld.java"

"Afraid To Shoot Into The Eyes Of A Stranger In A Strange Land"

"Armpits Of Immortals" (feat. Ross the Boss)

"Das rote Pferd" (Markus Becker Cover)

"El Baile del Perrito" (Wilfrido Vargas Cover)

"Brave Margot" (Georges Brassens Cover, feat. Nils Courbaron, feat. The Rumpled)

"We're Going To Tortuga" (Venga Boys Cover, feat. The Rumpled)

"Gabonzo Robot (ガボンゾ-ロボット)" (Japanese Version)







