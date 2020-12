все новости группы







3 дек 2020 : Бывшие участники KYUSS в STONER



сегодня



CDWA Records и California Desert Wizards Association (CDWA) объявили о серии стримов "Live In The Mojave Desert: Volumes 1-5", вдохновленных культовым релизом PINK FLOYD "Live At Pompeii 1972". Список выступающих следующий:



* EARTHLESS - Saturday, January 23



* NEBULA - Saturday, February 6



* SPIRIT MOTHER - Saturday, February 2



* MOUNTAIN TAMER - Saturday, March 6



* STONER (the new project from Brant Bjork and Nick Oliveri) - Saturday, March 20



«В октябре мы сняли и записали выступление пяти групп за четыре дня в сердце культовой рок-пустыни мира» — рассказывает Ryan Jones. «Это было крупное мероприятие, доставить столько людей и столько снаряжения в очень отдаленное место в пустыне. Включая группы, у нас было по 25 человек в день. С одной дорогой, все и вся снаряжение должно было подниматься на полумильную гору из огромного песка — в 30 милях откуда ни возьмись. Нам приходилось нанимать местных ребят из пустыни с огромными джипами 4x4 для помощи. Mad Alchemy Liquid Light Show проецировался на четырехэтажную двойную пирамиду из валунов, у нас была команда кинематографистов, фотографов и звукорежиссеров, чтобы запечатлеть все это. Это было просто безумие, но оно того стоило, чтобы вновь увидеть, как наши любимые группы снова играют!»



