Новая песня STÖNER

"Party March", новая песня группы STÖNER, в состав которой входят Brant Bjork (fоснователь KYUSS и FU MANCHU), Nick Oliveri (MONDO GENERATOR, ex-KYUSS, QUEENS OF THE STONE AGE) и Ryan Güt, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Totally...", выход которого запланирован на шестое мая на Heavy Psych Sounds. В качестве гостей в записи материала принимали участие Greg Hetson (CIRCLE JERKS) и Mario Lalli (YAWNING MAN).
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