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StÖner

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Новая песня STÖNER



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Группа STÖNER, в состав которой входят бывшие участники KYUSS Brant Bjork и Nick Oliveri, а также Ryan Güt, выпустит дебютную студийную работу, получившую название "Stoners Rule", двадцать пятого июня на Heavy Psych Sounds.

Трек-лист:

01. Rad Stays Rad

02. The Older Kids

03. Own Yer Blues

04. Nothin'

05. Evel Never Dies

06. Stand Down

07. Tribe / Fly Girl

Композиция "Rad Stays Rad" доступна для прослушивания ниже.

STГ–NER Feat. Former KYUSS Members BRANT BJORK And NICK OLIVERI: Listen To New Song








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