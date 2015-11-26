Новая песня STÖNER

Группа STÖNER, в состав которой входят бывшие участники KYUSS Brant Bjork и Nick Oliveri, а также Ryan Güt, выпустит дебютную студийную работу, получившую название "Stoners Rule", двадцать пятого июня на Heavy Psych Sounds.
Трек-лист:
01. Rad Stays Rad
02. The Older Kids
03. Own Yer Blues
04. Nothin'
05. Evel Never Dies
06. Stand Down
07. Tribe / Fly Girl
Композиция "Rad Stays Rad" доступна для прослушивания ниже.
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