сегодня



Новая песня STÖNER



It Ain’t Free, новая песня группы STÖNER, в состав которой входят Brant Bjork (fоснователь KYUSS и FU MANCHU), Nick Oliveri (MONDO GENERATOR, ex-KYUSS, QUEENS OF THE STONE AGE) и Ryan Güt, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР Boogie To Baja:



1. Stöner Theme (Baja Version)

2. City Kids

3. Night Tripper vs No Brainer

4. It Ain’t Free

5. Boogie To Baja







+0 -0



просмотров: 70