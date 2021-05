сегодня



Новый альбом STÖNER выйдет летом



Группа STÖNER, в состав которой входят бывшие участники KYUSS Brant Bjork и Nick Oliveri, а также Ryan Güt, выпустят дебютную студийную работу, получившую название "Stoners Rule", двадцать пятого июня на Heavy Psych Sounds.



Трек-лист:



01. Rad Stays Rad



02. The Older Kids



03. Own Yer Blues



04. Nothin'



05. Evel Never Dies



06. Stand Down



07. Tribe / Fly Girl













