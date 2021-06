24 июн 2021



Новый альбом STÖNER доступен для прослушивания



"Stoners Rule", новый альбом группы STÖNER, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Rad Stays Rad



02. The Older Kids



03. Own Yer Blues



04. Nothin'



05. Evel Never Dies



06. Stand Down



07. Tribe / Fly Girl













