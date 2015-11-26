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StÖner

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Страна
United StatesСША
Стиль
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Сайт
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|||| 13 фев 2022

Новая песня STÖNER



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"A Million Beers", новая песня группы STÖNER, в состав которой входят Brant Bjork (founding member of KYUSS, also former member of FU MANCHU), Nick Oliveri (MONDO GENERATOR, former member of KYUSS, QUEENS OF THE STONE AGE) и Ryan Güt, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Totally...", выход которого запланирован на шестое мая на Heavy Psych Sounds. В качестве гостей в записи материала принимали участие Greg Hetson (CIRCLE JERKS) и Mario Lalli (YAWNING MAN).

Трек-лист:

01. Party March

02. A Million Beers

03. Strawberry Creek (Dirty Feet)

04. Spacedude & The Burn

05. Stöner Theme

06. Turn It Around Now

07. Driving Miss Lazy

08. Great American Sage

STГ–NER Feat. Former KYUSS Members BRANT BJORK And NICK OLIVERI: 'Totally...' Album Due In May





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