13 фев 2022



Новая песня STÖNER



"A Million Beers", новая песня группы STÖNER, в состав которой входят Brant Bjork (founding member of KYUSS, also former member of FU MANCHU), Nick Oliveri (MONDO GENERATOR, former member of KYUSS, QUEENS OF THE STONE AGE) и Ryan Güt, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Totally...", выход которого запланирован на шестое мая на Heavy Psych Sounds. В качестве гостей в записи материала принимали участие Greg Hetson (CIRCLE JERKS) и Mario Lalli (YAWNING MAN).



Трек-лист:



01. Party March



02. A Million Beers



03. Strawberry Creek (Dirty Feet)



04. Spacedude & The Burn



05. Stöner Theme



06. Turn It Around Now



07. Driving Miss Lazy



08. Great American Sage













