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The Gathering

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16 дек 2020 : 		 Альбомы THE GATHERING выйдут на кассетах

7 апр 2020 : 		 Переиздание THE GATHERING выйдет весной

8 ноя 2019 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN: «Я с гордостью вспоминаю мои дни в THE GATHERING»

11 янв 2016 : 		 THE GATHERING не планируют выпускать DVD

3 янв 2016 : 		 Концертный трек THE GATHERING

14 дек 2014 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN о реюнион-шоу THE GATHERING

12 ноя 2014 : 		 THE GATHERING отыграли юбилейное шоу

18 июн 2014 : 		 Бывшие и нынешние музыканты THE GATHERING соберутся на юбилейном концерте

13 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

5 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

8 авг 2013 : 		 Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре

24 янв 2013 : 		 Видео с выступления THE GATHERING

16 янв 2013 : 		 THE GATHERING переработали песни с "Disclosure"

24 авг 2012 : 		 Новый альбом THE GATHERING доступен для прослушивания

20 июн 2012 : 		 Мастеринг нового альбома THE GATHERING начнётся в пятницу

18 июн 2012 : 		 Барабанщик THE GATHERING о новом альбоме

29 май 2012 : 		 Новая песня THE GATHERING

25 апр 2012 : 		 THE GATHERING заканчивают работу над альбомом

3 апр 2012 : 		 Видео с выступления THE GATHERING состава 'Always'

20 янв 2012 : 		 Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре

28 дек 2011 : 		 THE GATHERING в составе 'Always' планируют выступления на европейских фестивалях

15 ноя 2011 : 		 Состав THE GATHERING, записавший альбом “Always”, воссоединится для благотворительного концерта

12 авг 2011 : 		 Новости о предстоящем альбоме THE GATHERING

16 июн 2011 : 		 Новое видео THE GATHERING

17 май 2011 : 		 Новая песня THE GATHERING

22 ноя 2010 : 		 THE GATHERING отыграли акустический сет
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|||| 16 дек 2020

Альбомы THE GATHERING выйдут на кассетах



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Transcending Records объявили о том, что только на территорию Северной Америки выпустят виниловые версии альбомов THE GATHERING Mandylion и Nighttime Birds. Кроме того, будет выпущено CD издание Mandylion тиражом 300 копий и кассетный вариант, тираж которого составит сто копий — все вырученные средства будут отправлены группе напрямую.

Помимо трех разных виниловых вариантов, Nighttime Birds также будет доступен на кассетах тиражом в 100 копий.

THE GATHERING - Transcending Records To Release Limited Vinyl And Cassette Editions Of Mandylion And Nighttime Birds



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