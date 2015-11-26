16 дек 2020



Альбомы THE GATHERING выйдут на кассетах



Transcending Records объявили о том, что только на территорию Северной Америки выпустят виниловые версии альбомов THE GATHERING Mandylion и Nighttime Birds. Кроме того, будет выпущено CD издание Mandylion тиражом 300 копий и кассетный вариант, тираж которого составит сто копий — все вырученные средства будут отправлены группе напрямую.



Помимо трех разных виниловых вариантов, Nighttime Birds также будет доступен на кассетах тиражом в 100 копий.







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