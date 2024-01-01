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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
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The Gathering

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3 июн 2024 : 		 THE GATHERING получили золото

10 фев 2022 : 		 Новое видео THE GATHERING

3 дек 2021 : 		 Новое видео THE GATHERING

14 окт 2021 : 		 Новая песня THE GATHERING

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16 дек 2020 : 		 Альбомы THE GATHERING выйдут на кассетах

7 апр 2020 : 		 Переиздание THE GATHERING выйдет весной

8 ноя 2019 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN: «Я с гордостью вспоминаю мои дни в THE GATHERING»

11 янв 2016 : 		 THE GATHERING не планируют выпускать DVD

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14 дек 2014 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN о реюнион-шоу THE GATHERING

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18 июн 2014 : 		 Бывшие и нынешние музыканты THE GATHERING соберутся на юбилейном концерте

13 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

5 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

8 авг 2013 : 		 Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре

24 янв 2013 : 		 Видео с выступления THE GATHERING

16 янв 2013 : 		 THE GATHERING переработали песни с "Disclosure"

24 авг 2012 : 		 Новый альбом THE GATHERING доступен для прослушивания

20 июн 2012 : 		 Мастеринг нового альбома THE GATHERING начнётся в пятницу

18 июн 2012 : 		 Барабанщик THE GATHERING о новом альбоме

29 май 2012 : 		 Новая песня THE GATHERING

25 апр 2012 : 		 THE GATHERING заканчивают работу над альбомом

3 апр 2012 : 		 Видео с выступления THE GATHERING состава 'Always'

20 янв 2012 : 		 Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре
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THE GATHERING отметят юбилей "Mandylion"



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THE GATHERING двумя концертами в Нидерландах, 29 и 30 августа, отметят 30-летие альбома "Mandylion":

«Спустя столько лет мы очень рады отпраздновать эту годовщину альбома, который по-прежнему много значит для нас».

Состав:

* Anneke Van Giersbergen - vocals
* Hugo Prinsen Geerligs - bass
* Frank Boeijen - keyboards, backing vocals
* Hans Rutten - drums
* René Rutten - guitar
* Jelmer Wiersma - guitar






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