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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 35
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 16
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
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The Gathering

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3 июн 2024 : 		 THE GATHERING получили золото

10 фев 2022 : 		 Новое видео THE GATHERING

3 дек 2021 : 		 Новое видео THE GATHERING

14 окт 2021 : 		 Новая песня THE GATHERING

27 фев 2021 : 		 THE GATHERING пишут альбом

16 дек 2020 : 		 Альбомы THE GATHERING выйдут на кассетах

7 апр 2020 : 		 Переиздание THE GATHERING выйдет весной

8 ноя 2019 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN: «Я с гордостью вспоминаю мои дни в THE GATHERING»

11 янв 2016 : 		 THE GATHERING не планируют выпускать DVD

3 янв 2016 : 		 Концертный трек THE GATHERING

14 дек 2014 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN о реюнион-шоу THE GATHERING

12 ноя 2014 : 		 THE GATHERING отыграли юбилейное шоу

18 июн 2014 : 		 Бывшие и нынешние музыканты THE GATHERING соберутся на юбилейном концерте

13 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

5 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

8 авг 2013 : 		 Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре

24 янв 2013 : 		 Видео с выступления THE GATHERING

16 янв 2013 : 		 THE GATHERING переработали песни с "Disclosure"

24 авг 2012 : 		 Новый альбом THE GATHERING доступен для прослушивания

20 июн 2012 : 		 Мастеринг нового альбома THE GATHERING начнётся в пятницу

18 июн 2012 : 		 Барабанщик THE GATHERING о новом альбоме

29 май 2012 : 		 Новая песня THE GATHERING

25 апр 2012 : 		 THE GATHERING заканчивают работу над альбомом

3 апр 2012 : 		 Видео с выступления THE GATHERING состава 'Always'

20 янв 2012 : 		 Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре

28 дек 2011 : 		 THE GATHERING в составе 'Always' планируют выступления на европейских фестивалях
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|||| сегодня

THE GATHERING получили золото



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THE GATHERING опубликовали следующее сообщение:

«Всем привет, сегодня мы хотим поделиться с вами отличными новостями. Наш альбом Mandylion официально стал золотым в Нидерландах спустя почти 30 лет! Это невероятное чувство - знать, что новое поколение также приняло нашу музыку и что она продолжает продаваться спустя столько лет. Мы искренне благодарны за вашу поддержку, она так много для нас значит.

Чтобы отпраздновать это особое событие, мы решили собраться вместе в Lux Nijmegen, месте, где много лет назад мы записывали наш «Sleepy Buildings». Это было замечательное воссоединение, и мы отлично провели время, чтобы пообщаться друг с другом. Спасибо Wilko, Ula и Century Media за то, что это произошло.

Золотой сертификат — это свидетельство вневременной природы музыки и того, как она может объединять людей разных поколений.

Спасибо вам за то, что вы вместе с нами участвовали в этом путешествии!»

THE GATHERING's Mandylion Album Certified Gold Almost 30 Years After Release




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3 июн 2024
B
Bumba Records
Классная музыка в сочетании с прекрасным вокалом вне времени. Этот альбом никогда не устареет.
3 июн 2024
G
George Ramm
Bumba Records, да, и следующий тоже, на мой взгляд.

просмотров: 168

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