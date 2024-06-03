сегодня



THE GATHERING получили золото



THE GATHERING опубликовали следующее сообщение:



«Всем привет, сегодня мы хотим поделиться с вами отличными новостями. Наш альбом Mandylion официально стал золотым в Нидерландах спустя почти 30 лет! Это невероятное чувство - знать, что новое поколение также приняло нашу музыку и что она продолжает продаваться спустя столько лет. Мы искренне благодарны за вашу поддержку, она так много для нас значит.



Чтобы отпраздновать это особое событие, мы решили собраться вместе в Lux Nijmegen, месте, где много лет назад мы записывали наш «Sleepy Buildings». Это было замечательное воссоединение, и мы отлично провели время, чтобы пообщаться друг с другом. Спасибо Wilko, Ula и Century Media за то, что это произошло.



Золотой сертификат — это свидетельство вневременной природы музыки и того, как она может объединять людей разных поколений.



Спасибо вам за то, что вы вместе с нами участвовали в этом путешествии!»







+4 -0



( 2 ) просмотров: 168

