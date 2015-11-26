Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KID ROCK 57
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 32
*Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась 25
*Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за веч... 16
[= ||| все новости группы



*

The Gathering

*



3 дек 2021 : 		 Новое видео THE GATHERING

14 окт 2021 : 		 Новая песня THE GATHERING

27 фев 2021 : 		 THE GATHERING пишут альбом

16 дек 2020 : 		 Альбомы THE GATHERING выйдут на кассетах

7 апр 2020 : 		 Переиздание THE GATHERING выйдет весной

8 ноя 2019 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN: «Я с гордостью вспоминаю мои дни в THE GATHERING»

11 янв 2016 : 		 THE GATHERING не планируют выпускать DVD

3 янв 2016 : 		 Концертный трек THE GATHERING

14 дек 2014 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN о реюнион-шоу THE GATHERING

12 ноя 2014 : 		 THE GATHERING отыграли юбилейное шоу

18 июн 2014 : 		 Бывшие и нынешние музыканты THE GATHERING соберутся на юбилейном концерте

13 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

5 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

8 авг 2013 : 		 Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре

24 янв 2013 : 		 Видео с выступления THE GATHERING

16 янв 2013 : 		 THE GATHERING переработали песни с "Disclosure"

24 авг 2012 : 		 Новый альбом THE GATHERING доступен для прослушивания

20 июн 2012 : 		 Мастеринг нового альбома THE GATHERING начнётся в пятницу

18 июн 2012 : 		 Барабанщик THE GATHERING о новом альбоме

29 май 2012 : 		 Новая песня THE GATHERING

25 апр 2012 : 		 THE GATHERING заканчивают работу над альбомом

3 апр 2012 : 		 Видео с выступления THE GATHERING состава 'Always'

20 янв 2012 : 		 Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре

28 дек 2011 : 		 THE GATHERING в составе 'Always' планируют выступления на европейских фестивалях

15 ноя 2011 : 		 Состав THE GATHERING, записавший альбом “Always”, воссоединится для благотворительного концерта

12 авг 2011 : 		 Новости о предстоящем альбоме THE GATHERING
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео THE GATHERING



*
zoom
*
* *
Stronger, новое видео THE GATHERING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Beautiful Distortion", выход которого запланирован на начало весны на Psychonaut Records.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 323

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом