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Новое видео THE GATHERING



Stronger, новое видео THE GATHERING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Beautiful Distortion", выход которого запланирован на начало весны на Psychonaut Records. http://www.gathering.nl

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