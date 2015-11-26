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Новая песня THE GATHERING



"In Colour", новая песня группы THE GATHERING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Beautiful Distortion", выход которого запланирован на начало весны на Psychonaut Records.







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