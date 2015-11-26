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The Gathering

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Новая песня THE GATHERING



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"In Colour", новая песня группы THE GATHERING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Beautiful Distortion", выход которого запланирован на начало весны на Psychonaut Records.

THE GATHERING Drops New Single 'In Colour' From 'Beautiful Distortion' Album





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orthodox


14 окт 2021, 19:58		Фиг знает, как к этому относиться, но это, в любом случае, приятнее звучит, чем аналогичное нытьё на последних четырёх альбомах Anathema.


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