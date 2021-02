сегодня



THE GATHERING пишут альбом



Барабанщик THE GATHERING Hans Rutten в недавнем интервью подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«У нас много нового. И мы решили работать с Attie Bauw — он продюсировал наши пластинки "Home" [2006] и "How To Measure A Planet?" [1998], мы давно дружим. Касаемо того материала, что у нас есть, мы решили, что было бы неплохо привлечь к работе продюсера и не делать всё так, как кажется нам, поэтому мы решили воспользоваться магией Attie.



Мы записываем буквально всё. Нам ещё нужно дописать вокал и кое-что ещё, так что ничего не закончено. Что мне ещё сказать на этот счёт? Ну классное приключение, да».



Относительно возможности выпуска альбома он сказал:



«Вся эта тема с вирусом работы не облегчает, но мы думаем о выпуске в этом году. Пока смотрим на релиз после лета, но всё зависит от записи. Мы хотели бы записаться с Silje [Wergeland, вокалисткой THE GATHERING из Норвегии], но с путешествиями сейчас проблема. Была мысль, что она приедет в Нидерланды и запишет вокал, но из-за вируса всё сложно. Так что мы рассматриваем варианты. Но пока наше намерение состоит в том, чтобы альбом вышел в этом году».













