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The Gathering

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15 ноя 2011 : 		 Состав THE GATHERING, записавший альбом “Always”, воссоединится для благотворительного концерта

12 авг 2011 : 		 Новости о предстоящем альбоме THE GATHERING

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17 май 2011 : 		 Новая песня THE GATHERING
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THE GATHERING пишут альбом



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Барабанщик THE GATHERING Hans Rutten в недавнем интервью подтвердил, что группа работает над новым материалом:

«У нас много нового. И мы решили работать с Attie Bauw — он продюсировал наши пластинки "Home" [2006] и "How To Measure A Planet?" [1998], мы давно дружим. Касаемо того материала, что у нас есть, мы решили, что было бы неплохо привлечь к работе продюсера и не делать всё так, как кажется нам, поэтому мы решили воспользоваться магией Attie.

Мы записываем буквально всё. Нам ещё нужно дописать вокал и кое-что ещё, так что ничего не закончено. Что мне ещё сказать на этот счёт? Ну классное приключение, да».

Относительно возможности выпуска альбома он сказал:

«Вся эта тема с вирусом работы не облегчает, но мы думаем о выпуске в этом году. Пока смотрим на релиз после лета, но всё зависит от записи. Мы хотели бы записаться с Silje [Wergeland, вокалисткой THE GATHERING из Норвегии], но с путешествиями сейчас проблема. Была мысль, что она приедет в Нидерланды и запишет вокал, но из-за вируса всё сложно. Так что мы рассматриваем варианты. Но пока наше намерение состоит в том, чтобы альбом вышел в этом году».

THE GATHERING Is Recording First Album In A Decade





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Gemma


27 фев 2021, 15:01		Еее, дождались, а то уже 8 лет прошло с последнего полноформатника! Слабых альбомов у них нет, а последний так и вовсе самый смелый - очень жду.

Sw0Rn


27 фев 2021, 16:58		Отлично!)


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