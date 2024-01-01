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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 42
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
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The Gathering

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14 дек 2024 : 		 THE GATHERING добавили концертов

10 дек 2024 : 		 THE GATHERING отметят юбилей "Mandylion"

3 июн 2024 : 		 THE GATHERING получили золото

10 фев 2022 : 		 Новое видео THE GATHERING

3 дек 2021 : 		 Новое видео THE GATHERING

14 окт 2021 : 		 Новая песня THE GATHERING

27 фев 2021 : 		 THE GATHERING пишут альбом

16 дек 2020 : 		 Альбомы THE GATHERING выйдут на кассетах

7 апр 2020 : 		 Переиздание THE GATHERING выйдет весной

8 ноя 2019 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN: «Я с гордостью вспоминаю мои дни в THE GATHERING»

11 янв 2016 : 		 THE GATHERING не планируют выпускать DVD

3 янв 2016 : 		 Концертный трек THE GATHERING

14 дек 2014 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN о реюнион-шоу THE GATHERING

12 ноя 2014 : 		 THE GATHERING отыграли юбилейное шоу

18 июн 2014 : 		 Бывшие и нынешние музыканты THE GATHERING соберутся на юбилейном концерте

13 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

5 сен 2013 : 		 Новая песня THE GATHERING

8 авг 2013 : 		 Новый альбом THE GATHERING выйдет в сентябре

24 янв 2013 : 		 Видео с выступления THE GATHERING

16 янв 2013 : 		 THE GATHERING переработали песни с "Disclosure"

24 авг 2012 : 		 Новый альбом THE GATHERING доступен для прослушивания

20 июн 2012 : 		 Мастеринг нового альбома THE GATHERING начнётся в пятницу

18 июн 2012 : 		 Барабанщик THE GATHERING о новом альбоме

29 май 2012 : 		 Новая песня THE GATHERING

25 апр 2012 : 		 THE GATHERING заканчивают работу над альбомом

3 апр 2012 : 		 Видео с выступления THE GATHERING состава 'Always'
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THE GATHERING добавили концертов



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THE GATHERING после огромного спроса на ранее назначенные шоу в рамках юбилея "Mandylion", отыграют дополнительные шоу:

August 27 - Nijmegen, Netherlands @ Doornroosje
August 28 - Nijmegen, Netherlands @ Doornroosje
August 29 - Nijmegen, Netherlands @ Doornroosje
August 30 - Nijmegen, Netherlands @ Doornroosje
August 31 - Nijmegen, Netherlands @ Doornroosje

Группа планирует исполнить весь материал альбома, а также треки времен Anneke






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