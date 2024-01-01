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THE GATHERING добавили концертов



THE GATHERING после огромного спроса на ранее назначенные шоу в рамках юбилея "Mandylion", отыграют дополнительные шоу:



August 27 - Nijmegen, Netherlands @ Doornroosje

August 28 - Nijmegen, Netherlands @ Doornroosje

August 29 - Nijmegen, Netherlands @ Doornroosje

August 30 - Nijmegen, Netherlands @ Doornroosje

August 31 - Nijmegen, Netherlands @ Doornroosje



Группа планирует исполнить весь материал альбома, а также треки времен Anneke











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