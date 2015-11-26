16 дек 2020



INSOMNIUM в акустике от HANN



Группа HANN, в состав которой входят Janica Lönn (Lunar Path - vocals & acoustic guitar) и Pyry Hanski (And Oceans..., Gloria Morti, ex-Before The Dawn - acoustic guitar), представили собственную версию композиции INSOMNIUM "Valediction".







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