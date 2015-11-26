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Insomnium

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16 дек 2020 : 		 INSOMNIUM в акустике от HANN

13 мар 2020 : 		 INSOMNIUM и OMNIUM GATHERUM отменили тур по США

13 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

29 сен 2019 : 		 Видео с текстом от INSOMNIUM

16 сен 2019 : 		 Новое видео INSOMNIUM

25 авг 2019 : 		 Новое видео INSOMNIUM

18 июл 2019 : 		 Детали нового альбома INSOMNIUM

20 июн 2019 : 		 INSOMNIUM обнародовали дату выхода нового альбома

19 фев 2019 : 		 INSOMNIUM записывают новый альбом

7 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

17 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

11 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

2 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления INSOMNIUM

15 июн 2016 : 		 Обложка нового альбома INSOMNIUM

19 май 2016 : 		 Новый альбом INSOMNIUM выйдет в сентябре

5 авг 2015 : 		 INSOMNIUM нашли временную замену для Niilo Sevanen

27 июн 2015 : 		 Гитарист SANCTUARY/Ex-ARCH ENEMY поедет в тур с INSOMNIUM

1 май 2014 : 		 Новый альбом INSOMNIUM доступен для прослушивания

23 апр 2014 : 		 Новая песня INSOMNIUM

7 апр 2014 : 		 Новое видео INSOMNIUM

22 мар 2014 : 		 Видео с текстом от INSOMNIUM

24 фев 2014 : 		 Новый альбом INSOMNIUM выйдет в апреле

22 янв 2014 : 		 Гитарист INSOMNIUM: «Новые песни просто прекрасны»

19 сен 2013 : 		 Новая песня INSOMNIUM

4 фев 2013 : 		 "One For Sorrow" INSOMNIUM вышел с бонус-треками
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|||| 16 дек 2020

INSOMNIUM в акустике от HANN



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Группа HANN, в состав которой входят Janica Lönn (Lunar Path - vocals & acoustic guitar) и Pyry Hanski (And Oceans..., Gloria Morti, ex-Before The Dawn - acoustic guitar), представили собственную версию композиции INSOMNIUM "Valediction".

HANN Feat. LUNAR PATH, AND OCEANS.../GLORIA MORTI Members Perform Acoustic Rendition Of INSOMNIUM's "Valediction"; Video



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