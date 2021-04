сегодня



INSOMNIUM целиком исполнят Shadows Of The Dying Sun



INSOMNIUM объявили о том, что в рамках стрима 24 апреля целиком будет исполнен материал альбома "Shadows Of The Dying Sun". Билеты и детали доступны по этому адресу.







