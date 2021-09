28 сен 2021



Новое видео INSOMNIUM



"The Wanderer”, новое видео группы INSOMNIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Argent Moon", выпущенного 17 сентября в диджипаке, на виниле+CD и в цифровом варианте:



"The Conjurer"

"The Reticent"

"The Antagonist"

"The Wanderer







