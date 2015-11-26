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Insomnium

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15 окт 2021 : 		 INSOMNIUM не поедут с OMNIUM GATHERUM

28 сен 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

21 июл 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

21 май 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

8 апр 2021 : 		 INSOMNIUM целиком исполнят Shadows Of The Dying Sun

19 мар 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

16 дек 2020 : 		 INSOMNIUM в акустике от HANN

13 мар 2020 : 		 INSOMNIUM и OMNIUM GATHERUM отменили тур по США

13 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

29 сен 2019 : 		 Видео с текстом от INSOMNIUM

16 сен 2019 : 		 Новое видео INSOMNIUM

25 авг 2019 : 		 Новое видео INSOMNIUM

18 июл 2019 : 		 Детали нового альбома INSOMNIUM

20 июн 2019 : 		 INSOMNIUM обнародовали дату выхода нового альбома

19 фев 2019 : 		 INSOMNIUM записывают новый альбом

7 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

17 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

11 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

2 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления INSOMNIUM

15 июн 2016 : 		 Обложка нового альбома INSOMNIUM

19 май 2016 : 		 Новый альбом INSOMNIUM выйдет в сентябре

5 авг 2015 : 		 INSOMNIUM нашли временную замену для Niilo Sevanen

27 июн 2015 : 		 Гитарист SANCTUARY/Ex-ARCH ENEMY поедет в тур с INSOMNIUM

1 май 2014 : 		 Новый альбом INSOMNIUM доступен для прослушивания

23 апр 2014 : 		 Новая песня INSOMNIUM
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INSOMNIUM не поедут с OMNIUM GATHERUM



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INSOMNIUM отменили европейский тур с OMNIUM GATHERUM, намеченный к старту на 26 ноября:

«Дорогие поклонники, мы с нетерпением ждали следующего месяца, чтобы снова отправиться в путь вместе с нашими братьями из OG. К сожалению, по личным причинам мы вынуждены отменить тур и взять перерыв на пару месяцев, чтобы перестроиться. Мы с нетерпением ждали возвращения на сцену, но это займёт немного больше времени, чем ожидалось. Нам не терпится увидеть вас снова в следующем году».

INSOMNIUM Cancel European Tour With OMNIUM GATHERUM



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