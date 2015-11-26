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INSOMNIUM не поедут с OMNIUM GATHERUM



INSOMNIUM отменили европейский тур с OMNIUM GATHERUM, намеченный к старту на 26 ноября:



«Дорогие поклонники, мы с нетерпением ждали следующего месяца, чтобы снова отправиться в путь вместе с нашими братьями из OG. К сожалению, по личным причинам мы вынуждены отменить тур и взять перерыв на пару месяцев, чтобы перестроиться. Мы с нетерпением ждали возвращения на сцену, но это займёт немного больше времени, чем ожидалось. Нам не терпится увидеть вас снова в следующем году».







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