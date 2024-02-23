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*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 24
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Insomnium

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INSOMNIUM расстались с гитаристом



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Группа INSOMNIUM объявила о том, что расстается с гитаристом JANI LIIMATAINEN'ом — детали доступны ниже.

INSOMNIUM Part Ways With Guitarist JANI LIIMATAINEN - "Sadly, It Is Now Evident That Jani And The Rest Of Insomnium Have Different Priorities"




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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23 фев 2024
xRReth
Вот это номер. Интересно, как изменится звук теперь
23 фев 2024
Н
Наугад
Вообще, изначально он тупо пропал. Не выходил на связь вообще.

«Многие спрашивают, почему с нами не выступает Jani Liimatainen и каков его статус в команде, — написали на днях INSOMNIUM. — И ответ наш до безобразия прост: мы уже очень давно не знаем, где он находится, и не можем связаться никакими способами.

Мы не писали об этом раньше, потому что не теряли надежды. Все-таки Jani хороший наш друг, а также ценный член команды. И мы ждали, пока он сам объявится, объяснит ситуацию — нам и его фэн-аудитории.

Но, похоже, дороги наши разошлись. Поэтому с настоящего момента INSOMNIUM продолжит существовать как квартет, а на концертах появятся сессионные музыканты: Ville Friman на финских, Brandon Ellis (THE BLACK DAHLIA MURDER) и Nick Cordle (OMNIUM GATHERUM) в будущем американском туре. Мы желаем Jani всего хорошего, а также благодарим за годы в INSOMNIUM».

В соцсетях он появлялся в последний раз еще прошлой осенью и народ пишет комменты под крайним фото - типа, ты блять где, отзовись, аааа. Все ли хорошо, жив ли вообще? Так что, расстались с гитаристом - какое-то странное заявление. Хотя, может уже все прояснилось и новости будут позднее.
Like!1
23 фев 2024
xRReth
Наугад, спасибо за инфу
23 фев 2024
olly71
Если жив ещё то может и к лучшему пусть свой сольный проект возрождает он был не плох. А если окажется что уже и нет его то печаль.

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