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*MEGADETH кинули автора обложки? 30
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 28
*Новое видео LIMP BIZKIT 27
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
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Insomnium

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10 фев 2023 : 		 Sakis Tolis присоединился на сцене к INSOMNIUM

17 янв 2023 : 		 Новая песня INSOMNIUM

14 дек 2022 : 		 Новое видео INSOMNIUM

4 ноя 2022 : 		 Новое видео INSOMNIUM

15 окт 2021 : 		 INSOMNIUM не поедут с OMNIUM GATHERUM

28 сен 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

21 июл 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

21 май 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

8 апр 2021 : 		 INSOMNIUM целиком исполнят Shadows Of The Dying Sun

19 мар 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

16 дек 2020 : 		 INSOMNIUM в акустике от HANN

13 мар 2020 : 		 INSOMNIUM и OMNIUM GATHERUM отменили тур по США

13 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

29 сен 2019 : 		 Видео с текстом от INSOMNIUM

16 сен 2019 : 		 Новое видео INSOMNIUM

25 авг 2019 : 		 Новое видео INSOMNIUM

18 июл 2019 : 		 Детали нового альбома INSOMNIUM

20 июн 2019 : 		 INSOMNIUM обнародовали дату выхода нового альбома

19 фев 2019 : 		 INSOMNIUM записывают новый альбом

7 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

17 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

11 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

2 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления INSOMNIUM

15 июн 2016 : 		 Обложка нового альбома INSOMNIUM

19 май 2016 : 		 Новый альбом INSOMNIUM выйдет в сентябре
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Sakis Tolis присоединился на сцене к INSOMNIUM



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Sakis Tolis присоединился на сцене к INSOMNIUM в рамках выступления 70000 Tons of Metal 2023 и исполнил "White Christ" — видео доступно ниже.




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