Новое видео INSOMNIUM



"Song Of The Dusk", новое видео INSOMNIUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Anno 1696, выпущенного 24 февраля на Century Media в следующих вариантах:



- Standard CD Jewelcase

- Digital Album

- Ltd. Deluxe 2CD Artbook (44 страницы, ЕР Songs of the Dusk и концептуальная история на финском и английском)

- Gatefold black 2LP+CD & LP-Booklet

- Gatefold dark green 2LP+CD & LP-Booklet via CMdistro.de (limited to 300 copies)

- Gatefold transp. light blue 2LP+CD & LP-Booklet via CM Distro Wholesale EU & CMdistro.de (limited to 500 copies)

- Gatefold silver 2LP+CD & LP-Booklet via Nuclear Blast & Napalm Records (limited to 500 copies)

- Gatefold white 2LP+CD & LP-Booklet via Levykauppa Äx & EMP (limited to 500 copies)

- Gatefold transp. red-black marbled 2LP+CD & LP-Booklet via Insomnium (limited to 500 copies)

- Gatefold black-white marbled 2LP+CD & LP-Booklet via Insomnium (limited to 500 copies)



Трек-лист:



"1696"

"White Christ" (feat. Sakis Tolis)

"Godforsaken" (feat. Johanna Kurkela)

"Lilian"

"Starless Paths"

"The Witch Hunter"

"The Unrest"

"The Rapids"





Ltd. Deluxe 2CD Artbook tracks, incl. Songs Of The Dusk (EP)





"Flowers Of The Night"

"Stained In Red"

"Song Of The Dusk" http://www.insomnium.net







