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TONY IOMMI почтил память Лесли Уэста



TONY IOMMI отреагировал на известия о смерти Лэсли Уэста:



«Очень печально узнать о смерти Лесли Уэста. Он был замечательным гитаристом и его команда MOUNTAIN была одной из первых, кто поддерживал SABBATH в начале карьеры в Америке. Мы тогда отлично сошлись — они были прекрасной группой и Лесли звучал и играл просто замечательно, но он еще и здорово пел! Когда они приехали в Великобританию с туром, он привез в подарок маленькую копию гитары Гибсон на которой он играл на сцене... он всегда был очень милым и его будет действительно не хватать. Покойся с миром».







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