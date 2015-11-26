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ACE FREHLEY скорбит по Лесли Уэсту



ACE FREHLEY отреагировал на известие о смерти Лесли Уэста:



«Вчера я потерял дорогого друга — Лесли Уэста, ведущего гитариста из MOUNTAIN... Наверное, он был наиболее известен по их хиту "Mississippi Queen"... Он был потрясающим гитаристом и я ждал от него звонка, так как сделал римейк одной из его песен на "Origins Vol. 2"... но теперь у меня никогда не будет возможности услышать, что он подумал о кавер-версии... Это так печально, мы потеряли так много отличных гитаристов в этом году... В этот праздничный сезон мои молитвы направлены его семье и друзьями! Он был одним из великих гитаристов и хорошим другом все эти годы!!! Его будет не хватать в сообществе рок-н-ролла! Я уверен, что он на рок-н-ролльных небесах со всеми замечательными музыкантами, которых мы потеряли! Покойся с миром, мисте Уэст»







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