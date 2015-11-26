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DEE SNIDER — о Лесли Уэсте



DEE SNIDER опубликовал в своём Инстаграм-аккаунте посвящение Лесли Уэсту:



«Лесли Уэст был одним из величайших гитаристов всех времён, и, к сожалению, не все о нём знают. Он не так известен, как Eric Clapton, [Джими] Хендрикс, Эдди Ван Хален или Рэнди Роадс, но он должен быть известен, потому что он вдохновил многих из них. Не Clapton'a — полагаю, что Clapton сам был для него источником вдохновения.



Это немного странно для меня — чествовать и отдавать дань уважения гитаристу, потому что я певец. И я не к тому, что у меня есть какое-то неуважение к гитаристам. Я определённо люблю хорошее гитарное соло, и я люблю отличного гитариста. Но со мной всегда общались певцы. И всё же Лесли Уэст был единственным в своём роде гитаристом — когда он играл соло, я откладывал все дела и слушал. И я думаю, что, поскольку на протяжении многих лет я внимательно следил за тем, что именно Лесли так много говорил со мной, это было потому, что он играл мелодии во время гитарного соло. Он заставил гитару петь, и его партии — большинство из вас знают его по "Mississippi Queen" — его гитарные соло, каждое из них было поющим. Можно было напевать, петь, повторять. В них была мелодичность. Это была песня сама по себе.



Лесли превратился в одного из моих героев. С годами я познакомился с Лесли, узнал Лесли, подружился с Лесли, и он нисколько не разочаровал меня!»













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