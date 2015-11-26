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Leslie West

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CHRIS CAFFERY почтил память Лесли Уэста



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CHRIS CAFFERY отреагировал на известия о смерти Лесли Уэста, которого не стало 23 декабря:

«У нашей звездной группы ангелов есть ещё один участник.

Лесли Уэст был тем, кого я знал много лет. В основном через друзей. Во время нашего второго тура TSO "Beethoven’s Last Night" он приехал в Миссисипи, чтобы сыграть с нами "Mississippi Queen". Al Pitrelli давно знал Лесли не хуже меня. Большую часть того дня я проводил с ним в отеле и в нашем автобусе. Он оказал огромное влияние на многих из нас. Когда мне было 16 лет, моя клубная группа с братом по имени Анти играла перед Mountain. Это было в рок-клубе под названием JB's Rock 3 в Миддлтауне, Нью-Йорк. В тот день Лесли потратил много времени, показывая мне, как он звучит, а также один из множества раз, когда он учил меня его технике подбора. Это было одно из моих самых запоминающихся шоу с той детской группой. На самом деле "Never In My Life" была песней, которая обычно была в линейке нашей команды, но в тот вечер мы, по понятным причинам, её не играли! Более 35 лет назад я впервые встретил этого невероятного музыканта и разделил с ним сцену и концерт.

В тот день в Миссисипи он вновь спросил меня, работал ли я над его техникой подбора с тех пор, как я видел его в последний раз. Способ, которым медиатор может говорить и визгливо кричать по-разному. Бесценные знания от настоящей легенды.

Он также много лет учил моего хорошего друга играть. Al B Romano. Мы вместе записали альбом "Sun Red Sun". Al B получил Gibson V от Лесли. Белая Corina V, которую вы только что видели в прямом эфире, оказывается, именно эта гитара. Когда Al B учил меня некоторым вещам, его наставники сказали ему, чтобы он передал эту V мне!

Покойся с миром, друг мой. Ты был таким вдохновением и благословением для всех нас, гитаристов. Подлинной доброй душой с этой бесценной улыбкой и невероятным чувством юмора.

Небеса определённо будут улыбаться и смеяться, когда ты войдёшь в эти врата!»

CHRIS CAFFERY Pays Tribute To LESLIE WEST -



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