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Leslie West

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MICHAEL SCHENKER почтил память Лесли Уэста



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MICHAEL SCHENKER опубликовал следующее сообщение:

«Мой дорогой Лесли Уэст!

Ты был моим героем. То, что ты делал, играя на своей лид-гитаре, было из этого мира, и ты был самым добрым человеком, которого я знал. Такой чудесный характер с такой любовью.

Мне так грустно, что тебя больше нет, но я знаю, что сейчас ты в лучшем месте. Наслаждайся небесами и держи со мной связь душой. Я с нетерпением жду встречи с тобой, когда придёт мое время. Мы вместе создадим небесную музыку. Увидимся.

Я никогда не забуду тебя, мой герой. Я твой младший брат. Спасибо за то, что ты сделал для меня. Покойся с миром, мой дорогой друг.

Люблю тебя и выражаю соболезнования твоим близким. От всего сердца. Я всегда буду любить тебя!»

MICHAEL SCHENKER Pays Tribute To LESLIE WEST:



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