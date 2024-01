сегодня



STEVE LUKATHER, RICHIE KOTZEN, STEPHEN PERKINS, TRACII GUNS и ALEX SKOLNICK примут участие в концерте памяти Лесли Уэста



23 января Give Back Through Music (GBTM) в The Canyon, Agoura Hills, California устраивают первый концерт "American Classics" памяти Лесли Уэста. В нем уже подтвердили свое участие Steve Lukather, Orianthi, Richie Kotzen, Jesse Hughes, Stephen Perkins, Tracii Guns, Alex Skolnick, Rudy Sarzo, Marco Mendoza, Julia Lage, Stu Hamm и другие музыканты.



«Замечательно наблюдать, как все наши друзья объединяются, чтобы воздать должное Лесли и поддержать великое дело, которое Лесли так сильно любил», — сказал Fabrizio Grossi, соучредитель Give Back Through Music. «Мы стараемся организовать интересный вечер для поклонников и особенно для наших благотворителей высокого уровня, у которых будет возможность встретиться с артистами».























