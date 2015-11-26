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Leslie West

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3 дек 2021 : 		 Вышел рождественский сингл LESLIE WEST

12 ноя 2021 : 		 SLASH, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN, MARTY FRIEDMAN, GEORGE LYNCH на альбоме памяти Лесли Уэста

14 апр 2021 : 		 Гитара Эдди Ван Халена, которую он подарил Лесли Уэсту, продана

10 апр 2021 : 		 Гитара Эдди Ван Халена, которую он подарил Лесли Уэсту, выставлена на продажу

4 янв 2021 : 		 DEE SNIDER — о Лесли Уэсте

30 дек 2020 : 		 CHRIS CAFFERY почтил память Лесли Уэста

29 дек 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER почтил память Лесли Уэста

29 дек 2020 : 		 NEAL SCHON почтил память Лесли Уэста

27 дек 2020 : 		 Одно из последних интервью Лесли Уэста

24 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY скорбит по Лесли Уэсту

24 дек 2020 : 		 TONY IOMMI почтил память Лесли Уэста

10 ноя 2015 : 		 Гитарист QUEEN в кавер-версии JEFF BECK GROUP от LESLIE WEST

15 сен 2015 : 		 JACK BRUCE, BRIAN MAY, PETER FRAMPTON на новом альбоме LESLIE WEST

22 окт 2013 : 		 Новый альбом LESLIE WEST доступен для прослушивания
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Вышел рождественский сингл LESLIE WEST



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В память о Лесли Уэсте, который несколько дней не дожил до Рождества 2020 года, выпущен специальный 7-дюймовый сингл “Silent Night” (из альбома 2015 года) и би-сайд “Roadhouse Blues”.

LESLIE WESTвЂ™s Bluesy Version Of вЂњSilent NightвЂќ Released On 7вЂќ Vinyl



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