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все новости группы
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США
3 дек 2021 :
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Вышел рождественский сингл LESLIE WEST
12 ноя 2021 :
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SLASH, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN, MARTY FRIEDMAN, GEORGE LYNCH на альбоме памяти Лесли Уэста
14 апр 2021 :
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Гитара Эдди Ван Халена, которую он подарил Лесли Уэсту, продана
10 апр 2021 :
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Гитара Эдди Ван Халена, которую он подарил Лесли Уэсту, выставлена на продажу
4 янв 2021 :
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DEE SNIDER — о Лесли Уэсте
30 дек 2020 :
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CHRIS CAFFERY почтил память Лесли Уэста
29 дек 2020 :
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MICHAEL SCHENKER почтил память Лесли Уэста
29 дек 2020 :
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NEAL SCHON почтил память Лесли Уэста
27 дек 2020 :
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Одно из последних интервью Лесли Уэста
24 дек 2020 :
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ACE FREHLEY скорбит по Лесли Уэсту
24 дек 2020 :
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TONY IOMMI почтил память Лесли Уэста
10 ноя 2015 :
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Гитарист QUEEN в кавер-версии JEFF BECK GROUP от LESLIE WEST
15 сен 2015 :
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JACK BRUCE, BRIAN MAY, PETER FRAMPTON на новом альбоме LESLIE WEST
22 окт 2013 :
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Новый альбом LESLIE WEST доступен для прослушивания
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сегодня
Вышел рождественский сингл LESLIE WEST
В память о Лесли Уэсте, который несколько дней не дожил до Рождества 2020 года, выпущен специальный 7-дюймовый сингл “Silent Night” (из альбома 2015 года) и би-сайд “Roadhouse Blues”. |
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