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Вышел рождественский сингл LESLIE WEST



В память о Лесли Уэсте, который несколько дней не дожил до Рождества 2020 года, выпущен специальный 7-дюймовый сингл “Silent Night” (из альбома 2015 года) и би-сайд “Roadhouse Blues”.

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