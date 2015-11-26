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Nightfall

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8 янв 2021 : 		 Новая песня NIGHTFALL

10 дек 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

28 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

11 сен 2020 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

19 июл 2020 : 		 NIGHTFALL на Season Of Mist

13 окт 2013 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

14 янв 2013 : 		 Новая песня NIGHTFALL

20 ноя 2012 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

11 ноя 2012 : 		 NIGHTFALL завершили запись

16 янв 2012 : 		 NIGHTFALL начали работу над альбомом

13 сен 2011 : 		 Новое видео NIGHTFALL

20 апр 2011 : 		 Новый гитарист и басист NIGHTFALL

23 авг 2010 : 		 Новое видео NIGHTFALL

26 июл 2010 : 		 Две новые песни NIGHTFALL

12 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTFALL

8 июл 2010 : 		 Тизер нового альбома NIGHTFALL

9 июн 2010 : 		 NIGHTFALL пригласили TRAVIS`а SMITH`а для работы над обложкой

11 май 2010 : 		 Детали нового альбома NIGHTFALL

13 апр 2010 : 		 NIGHTFALL заключили соглашение с Metal Blade Records

2 апр 2010 : 		 Первое фото нового состава NIGHTFALL

9 фев 2010 : 		 NIGHTFALL возвращаются!
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Новая песня NIGHTFALL



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“Killing Moon”, новая песня NIGHTFALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома At Night We Prey, выходящего пятого марта на Season Of Mist в следующих вариантах: на CD в дидижипаке, на виниле в разных цветовых вариантах и в цифровой версии.

Трек-лист:

01. She Loved the Twilight
02. Killing Moon
03. Darkness Forever 04:15
04. Witches
05. Giants of Anger
06. Temenos
07. Meteor Gods
08. Martyrs of the Cult of the Dead (Agita)
09. At Night We Prey
10. Wolves in Thy Head



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