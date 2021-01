сегодня



Новая песня NIGHTFALL



“Killing Moon”, новая песня NIGHTFALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома At Night We Prey, выходящего пятого марта на Season Of Mist в следующих вариантах: на CD в дидижипаке, на виниле в разных цветовых вариантах и в цифровой версии.



Трек-лист:



01. She Loved the Twilight

02. Killing Moon

03. Darkness Forever 04:15

04. Witches

05. Giants of Anger

06. Temenos

07. Meteor Gods

08. Martyrs of the Cult of the Dead (Agita)

09. At Night We Prey

10. Wolves in Thy Head https://open.spotify.com/artist/4W0Vom1cl6o3UCq8tTfRHV







