“Killing Moon”, новая песня NIGHTFALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома At Night We Prey, выходящего пятого марта на Season Of Mist в следующих вариантах: на CD в дидижипаке, на виниле в разных цветовых вариантах и в цифровой версии.
Трек-лист:
01. She Loved the Twilight
02. Killing Moon
03. Darkness Forever 04:15
04. Witches
05. Giants of Anger
06. Temenos
07. Meteor Gods
08. Martyrs of the Cult of the Dead (Agita)
09. At Night We Prey
10. Wolves in Thy Head
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