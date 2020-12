10 дек 2020



Видео с текстом от NIGHTFALL



NIGHTFALL опубликовали официальное видео с текстом на песню "Darkness Forever", которая взята из нового альбома At Night We Prey, выходящего пятого марта на Season Of Mist в следующих вариантах: на CD в дидижипаке, на виниле в разных цветовых вариантах и в цифровой версии.



Трек-лист:



"She Loved The Twilight"

"Killing Moon"

"Darkness Forever"

"Witches"

"Giants Of Anger"

"Temenos"

"Meteor Gods"

"Martyrs Of The Cult Of The Dead (Agita)"

"At Night We Prey "

"Wolves in Thy Head"



За оформление отвечал Travis Smith.







