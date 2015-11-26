Видео с текстом от NIGHTFALL

NIGHTFALL опубликовали официальное видео с текстом на песню "Darkness Forever", которая взята из нового альбома At Night We Prey, выходящего пятого марта на Season Of Mist в следующих вариантах: на CD в дидижипаке, на виниле в разных цветовых вариантах и в цифровой версии.
Трек-лист:
"She Loved The Twilight"
"Killing Moon"
"Darkness Forever"
"Witches"
"Giants Of Anger"
"Temenos"
"Meteor Gods"
"Martyrs Of The Cult Of The Dead (Agita)"
"At Night We Prey "
"Wolves in Thy Head"
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