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Новый альбом NIGHTFALL доступен для прослушивания



Новый альбом NIGHTFALL “At Night We Pray” доступен для прослушивания на официальном канале Season of Mist на YouTube. Альбом можно заказать здесь.



Комментарий вокалиста NIGHTFALL Эфтимиса Карадимаса: «В основе этого альбома гнев и надежда. Гнев на все те стереотипы, что выросли вокруг таких серьезных тем, как депрессия и надежда на лучшее. Это может затронуть каждого. Мы обращаемся к более молодому поколению, чтобы разрушить старые заблуждения о психических расстройствах. Музыка на этом альбоме не следует линейному шаблону, но пытается запечатлеть весь спектр перепадов настроения, которые человек испытывает в этом состоянии. Это сочетание быстрых и медленных частей, тяжелых и еще более тяжелых пассажей, от начала и до конца запечатленных в своем естественном прогрессе. Наслаждайтесь альбомом и пусть его послание найдет в вас отклик".







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