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Nightfall

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10 мар 2021 : 		 Новый альбом NIGHTFALL доступен для прослушивания

9 фев 2021 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

19 янв 2021 : 		 Умер бывший басист NIGHTFALL

8 янв 2021 : 		 Новая песня NIGHTFALL

10 дек 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

28 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

11 сен 2020 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

19 июл 2020 : 		 NIGHTFALL на Season Of Mist

13 окт 2013 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

14 янв 2013 : 		 Новая песня NIGHTFALL

20 ноя 2012 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

11 ноя 2012 : 		 NIGHTFALL завершили запись

16 янв 2012 : 		 NIGHTFALL начали работу над альбомом

13 сен 2011 : 		 Новое видео NIGHTFALL

20 апр 2011 : 		 Новый гитарист и басист NIGHTFALL

23 авг 2010 : 		 Новое видео NIGHTFALL

26 июл 2010 : 		 Две новые песни NIGHTFALL

12 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTFALL

8 июл 2010 : 		 Тизер нового альбома NIGHTFALL

9 июн 2010 : 		 NIGHTFALL пригласили TRAVIS`а SMITH`а для работы над обложкой

11 май 2010 : 		 Детали нового альбома NIGHTFALL

13 апр 2010 : 		 NIGHTFALL заключили соглашение с Metal Blade Records

2 апр 2010 : 		 Первое фото нового состава NIGHTFALL

9 фев 2010 : 		 NIGHTFALL возвращаются!
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Новый альбом NIGHTFALL доступен для прослушивания



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Новый альбом NIGHTFALL “At Night We Pray” доступен для прослушивания на официальном канале Season of Mist на YouTube. Альбом можно заказать здесь.

Комментарий вокалиста NIGHTFALL Эфтимиса Карадимаса: «В основе этого альбома гнев и надежда. Гнев на все те стереотипы, что выросли вокруг таких серьезных тем, как депрессия и надежда на лучшее. Это может затронуть каждого. Мы обращаемся к более молодому поколению, чтобы разрушить старые заблуждения о психических расстройствах. Музыка на этом альбоме не следует линейному шаблону, но пытается запечатлеть весь спектр перепадов настроения, которые человек испытывает в этом состоянии. Это сочетание быстрых и медленных частей, тяжелых и еще более тяжелых пассажей, от начала и до конца запечатленных в своем естественном прогрессе. Наслаждайтесь альбомом и пусть его послание найдет в вас отклик".




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