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Умер бывший басист NIGHTFALL



Фотис Анагностоу, бывший басист NIGHTFALL, CASUS BELLI и SPITFIRE, скончался в возрасте 49 лет.



«С глубоким прискорбием сообщаем вам о кончине нашего друга, Фотиса Анагностоу, скончавшегося после небольшой, но отчаянной борьбы. Мы все опустошены этими новостями и все, кто его знал, просто не в состоянии поверить в случившееся.



Он записывал с нами альбом Diva Futura и выступал в рамках Wacken Open Air 2001». https://open.spotify.com/artist/4W0Vom1cl6o3UCq8tTfRHV





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