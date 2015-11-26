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Nightfall

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19 янв 2021 : 		 Умер бывший басист NIGHTFALL

8 янв 2021 : 		 Новая песня NIGHTFALL

10 дек 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

28 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

11 сен 2020 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

19 июл 2020 : 		 NIGHTFALL на Season Of Mist

13 окт 2013 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

14 янв 2013 : 		 Новая песня NIGHTFALL

20 ноя 2012 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

11 ноя 2012 : 		 NIGHTFALL завершили запись

16 янв 2012 : 		 NIGHTFALL начали работу над альбомом

13 сен 2011 : 		 Новое видео NIGHTFALL

20 апр 2011 : 		 Новый гитарист и басист NIGHTFALL

23 авг 2010 : 		 Новое видео NIGHTFALL

26 июл 2010 : 		 Две новые песни NIGHTFALL

12 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTFALL

8 июл 2010 : 		 Тизер нового альбома NIGHTFALL

9 июн 2010 : 		 NIGHTFALL пригласили TRAVIS`а SMITH`а для работы над обложкой

11 май 2010 : 		 Детали нового альбома NIGHTFALL

13 апр 2010 : 		 NIGHTFALL заключили соглашение с Metal Blade Records

2 апр 2010 : 		 Первое фото нового состава NIGHTFALL

9 фев 2010 : 		 NIGHTFALL возвращаются!
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Умер бывший басист NIGHTFALL



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Фотис Анагностоу, бывший басист NIGHTFALL, CASUS BELLI и SPITFIRE, скончался в возрасте 49 лет.

«С глубоким прискорбием сообщаем вам о кончине нашего друга, Фотиса Анагностоу, скончавшегося после небольшой, но отчаянной борьбы. Мы все опустошены этими новостями и все, кто его знал, просто не в состоянии поверить в случившееся.

Он записывал с нами альбом Diva Futura и выступал в рамках Wacken Open Air 2001».



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