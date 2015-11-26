Умер бывший басист NIGHTFALL

Фотис Анагностоу, бывший басист NIGHTFALL, CASUS BELLI и SPITFIRE, скончался в возрасте 49 лет.
«С глубоким прискорбием сообщаем вам о кончине нашего друга, Фотиса Анагностоу, скончавшегося после небольшой, но отчаянной борьбы. Мы все опустошены этими новостями и все, кто его знал, просто не в состоянии поверить в случившееся.
Он записывал с нами альбом Diva Futura и выступал в рамках Wacken Open Air 2001».
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