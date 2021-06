сегодня



Новое видео NIGHTFALL



"Martyrs Of The Cult Of The Dead (Agita)", новое видео группы NIGHTFALL, доступно для просмотра эксклюзивно на OnlyFans. Эта песня взята из альбома "At Night We Prey".



Трек-лист:



01. She Loved the Twilight

02. Killing Moon

03. Darkness Forever 04:15

04. Witches

05. Giants of Anger

06. Temenos

07. Meteor Gods

08. Martyrs of the Cult of the Dead (Agita)

09. At Night We Prey

10. Wolves in Thy Head







