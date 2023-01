9 янв 2023



Видео с текстом от NIGHTFALL



Season Of Mist опубликовали официальное видео с текстом к композиции NIGHTFALL 'Mean Machine', в оригинале исполняемого группой The Cramps. Этот трек вошел в качестве бонуса на альбом 'Lesbian Show' и был записан в студии Tico Tico в 1996 году. https://nightfallofficial.bandcamp.com/











