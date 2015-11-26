Концертное видео NIGHTFALL

NIGHTFALL опубликовали концертное видео на композицию "As Your God Is Failing Once Again", которая вошла в альбом "Macabre Sunsets". Кроме того, коллектив объявил о серии переизданий, которые выйдут в первые месяцы следующего года на Season Of Mist:
Parade Into Centuries (1992)
Macabre Sunsets (1993)
Athenian Echoes + Eons Aura EP (1995)
February 12, 2021:
Lesbian Show (1997)
Diva Futura + Electronegative EP (1999)
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