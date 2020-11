сегодня



Концертное видео NIGHTFALL



NIGHTFALL опубликовали концертное видео на композицию "As Your God Is Failing Once Again", которая вошла в альбом "Macabre Sunsets". Кроме того, коллектив объявил о серии переизданий, которые выйдут в первые месяцы следующего года на Season Of Mist:



Parade Into Centuries (1992)

Macabre Sunsets (1993)

Athenian Echoes + Eons Aura EP (1995)



February 12, 2021:



Lesbian Show (1997)

Diva Futura + Electronegative EP (1999)



Выпуск нового альбома группы намечен на март.







