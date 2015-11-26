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Nightfall

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28 ноя 2020 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

11 сен 2020 : 		 Концертное видео NIGHTFALL

19 июл 2020 : 		 NIGHTFALL на Season Of Mist

13 окт 2013 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

14 янв 2013 : 		 Новая песня NIGHTFALL

20 ноя 2012 : 		 Видео с текстом от NIGHTFALL

11 ноя 2012 : 		 NIGHTFALL завершили запись

16 янв 2012 : 		 NIGHTFALL начали работу над альбомом

13 сен 2011 : 		 Новое видео NIGHTFALL

20 апр 2011 : 		 Новый гитарист и басист NIGHTFALL

23 авг 2010 : 		 Новое видео NIGHTFALL

26 июл 2010 : 		 Две новые песни NIGHTFALL

12 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTFALL

8 июл 2010 : 		 Тизер нового альбома NIGHTFALL

9 июн 2010 : 		 NIGHTFALL пригласили TRAVIS`а SMITH`а для работы над обложкой

11 май 2010 : 		 Детали нового альбома NIGHTFALL

13 апр 2010 : 		 NIGHTFALL заключили соглашение с Metal Blade Records

2 апр 2010 : 		 Первое фото нового состава NIGHTFALL

9 фев 2010 : 		 NIGHTFALL возвращаются!
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Концертное видео NIGHTFALL



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NIGHTFALL опубликовали концертное видео на композицию "As Your God Is Failing Once Again", которая вошла в альбом "Macabre Sunsets". Кроме того, коллектив объявил о серии переизданий, которые выйдут в первые месяцы следующего года на Season Of Mist:

Parade Into Centuries (1992)
Macabre Sunsets (1993)
Athenian Echoes + Eons Aura EP (1995)

February 12, 2021:

Lesbian Show (1997)
Diva Futura + Electronegative EP (1999)

Выпуск нового альбома группы намечен на март.

NIGHTFALL Announce Back Catalogue Reissues;



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