ALEX SKOLNICK и вокалистка ARCH ENEMY исполняют QUEEN



Гитарист TESTAMENT Alex Skolnick и вокалистка ARCH ENEMY Alissa White-Gluz записали карантинное видео на кавер-версию хита QUEEN "We Are The Champions".













