3 июл 2021



Гитарист TESTAMENT не боится оттолкнуть фанатов политическими взглядами



В рамках недавнего интервью Alex Skolnick ответил на вопрос, беспокоится ли он о том, что может оттолкнуть некоторых поклонников TESTAMENT своими политическими взглядами:



«В какой-то момент, когда всё только началось, я задумался на этот счёт. И я вспомнил о фразе одного из величайших спортсменов — Майкла Джордана, который однажды сказал: "Республиканцы тоже покупают кроссовки". Я думаю, он сказал это, чтобы отклонить приглашение выступить на митинге в поддержку кандидата от демократов. Так что сначала я вспомнил об этом и подумал: "У меня есть несколько фанатов, которые... Я не знаю, как кто-то может поддерживать трампизм — как бы я ни говорил о Трампе; давайте поговорим о трампизме — я этого не понимаю. Но действительно ли я хочу их оттолкнуть? И тогда я просто решил: "Я не хочу играть в эту игру и просто должен смириться с этим, улыбаться и как бы подстраивать своё присутствие в социальных сетях так, чтобы доставить им удовольствие". Я испытал облегчение, когда просто сказал: "Знаете что? Нет".



Я думаю, что это за пределами политики, потому что я не нападаю на традиционную консервативную позицию. Было бы совсем иначе, если бы это были 80-е или даже 90-е годы, и я говорил бы о людях, которые верят в снижение ставок корпоративного налога. Сейчас это стало настолько неискренним. И эта вера в новости правого крыла и эти заголовки... Текущие заголовки на Fox — вот вам хотя бы один пример: [президент Джо] Байден только что дал пресс-конференцию, и один из заголовков на Fox: "Байден даёт пресс-конференцию, полную лжи". Это те же люди, кто восхвалял и падал ниц перед Трампом за его публичное выступление. Так что всё настолько неискренне. И те же самые люди, которые критикуют меня и угрожают не слушать мою музыку, покупаются на это. И я не могу это поддерживать. Я не могу притворяться, что поддерживаю подобное».







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