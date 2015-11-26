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Alex Skolnick Trio

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31 мар 2021 : 		 ALEX SKOLNICK хочет говорить то, что он думает

1 фев 2021 : 		 ALEX SKOLNICK и вокалистка ARCH ENEMY исполняют QUEEN

13 окт 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK - 2

30 сен 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK

10 сен 2018 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

6 авг 2018 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

16 авг 2016 : 		 Концертный релиз ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

28 янв 2013 : 		 Видео с выступления ALEX SKOLNICK TRIO

24 мар 2012 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO выступили на MUSIKMESSE

12 авг 2011 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

16 мар 2011 : 		 Превью нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 фев 2011 : 		 ALEX SKOLNICK о Гэри Муре

20 янв 2011 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет в марте

27 авг 2009 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO отправились в студию
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ALEX SKOLNICK хочет говорить то, что он думает



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ALEX SKOLNICK опубликовал в Newlines Magazine большую статью, в который защищает своё право высказываться на политические темы и не соглашается с принципом «завали и бренчи».

TESTAMENT



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

CosmicBear


31 мар 2021, 11:25		Собрали бы уже давным-давно свой подкаст и бренчали бы о политике сколько угодно.

НELLECTOR


31 мар 2021, 11:35		Будто школьникам и слова сказать не дают.

inflikted


31 мар 2021, 15:39		Вроде Трампа сбросили, а свободы так и нет(

Schwarzer_Reiter


31 мар 2021, 17:46		Да, нет. И не будет, ибо хвалёная американская "демократия" приказала долго жить аккурат после окончания Второй Мировой. Печально, но факт.

Мистер Скольник не на того лидера ставку сделал, к сожалению.

А статья хороша. Прочёл с интересом и даже кое-что почерпнул.


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