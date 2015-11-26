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ALEX SKOLNICK хочет говорить то, что он думает



ALEX SKOLNICK опубликовал в Newlines Magazine большую статью, в который защищает своё право высказываться на политические темы и не соглашается с принципом «завали и бренчи».







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