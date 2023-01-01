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Alex Skolnick Trio

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21 авг 2023 : 		 ALEX SKOLNICK об искусственном интеллекте в музыке: «Я не думаю, что это актуально для тяжёлого металла»

18 мар 2022 : 		 ALEX SKOLNICK присоединился к LASZLO JONES'у

7 янв 2022 : 		 Ценим новый коллаб гитариста TESTAMENT

12 ноя 2021 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

3 июл 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT не боится оттолкнуть фанатов политическими взглядами

31 мар 2021 : 		 ALEX SKOLNICK хочет говорить то, что он думает

1 фев 2021 : 		 ALEX SKOLNICK и вокалистка ARCH ENEMY исполняют QUEEN

13 окт 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK - 2

30 сен 2020 : 		 Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK

10 сен 2018 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

6 авг 2018 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

16 авг 2016 : 		 Концертный релиз ALEX SKOLNICK TRIO выйдет осенью

28 янв 2013 : 		 Видео с выступления ALEX SKOLNICK TRIO

24 мар 2012 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO выступили на MUSIKMESSE

12 авг 2011 : 		 Новое видео ALEX SKOLNICK TRIO

16 мар 2011 : 		 Превью нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома ALEX SKOLNICK TRIO

7 фев 2011 : 		 ALEX SKOLNICK о Гэри Муре

20 янв 2011 : 		 Новый альбом ALEX SKOLNICK TRIO выйдет в марте

27 авг 2009 : 		 ALEX SKOLNICK TRIO отправились в студию
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ALEX SKOLNICK об искусственном интеллекте в музыке: «Я не думаю, что это актуально для тяжёлого металла»



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В новом интервью Ultimate Guitar гитарист TESTAMENT Alex Skolnick высказал свое мнение по поводу использования музыкального генератора AI (искусственного интеллекта) в качестве инструмента для создания мелодий, гармоний и рифм на основе алгоритмов искусственного интеллекта (AI) и моделей машинного обучения (ML):

«Это очень новая технология, и пока неясно, как она повлияет на музыку и музыкальную индустрию в целом. Это немного пугает, но как человек, который много занимается импровизационной музыкой, хотя я больше известен тем, что играю тяжёлый металл, я знаю, что импровизационную музыку очень трудно воспроизвести. Я не могу представить себе ИИ, исполняющего то, что мы делаем как живые музыканты, подыгрывая друг другу и придавая музыке человеческий облик. Я могу понять это в другой музыке.

Я не думаю, что это актуально для тяжёлого металла. Я представляю себе некоторые виды металла... Я уверен, что AI может придумать рифф, придумать что-то, что звучит как JUDAS PRIEST или кто-то ещё, но я не знаю, насколько это будет убедительно. Я знаю, что это сработало с современной поп-музыкой, такой как Drake и The Weeknd, но эта музыка довольно механическая. Так что, на мой взгляд, она изначально звучит так, будто её придумала машина. Поэтому я думаю, что такая музыка находится в гораздо большей опасности, чем гитарная, по крайней мере, в настоящее время».




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