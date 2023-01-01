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ALEX SKOLNICK об искусственном интеллекте в музыке: «Я не думаю, что это актуально для тяжёлого металла»



В новом интервью Ultimate Guitar гитарист TESTAMENT Alex Skolnick высказал свое мнение по поводу использования музыкального генератора AI (искусственного интеллекта) в качестве инструмента для создания мелодий, гармоний и рифм на основе алгоритмов искусственного интеллекта (AI) и моделей машинного обучения (ML):



«Это очень новая технология, и пока неясно, как она повлияет на музыку и музыкальную индустрию в целом. Это немного пугает, но как человек, который много занимается импровизационной музыкой, хотя я больше известен тем, что играю тяжёлый металл, я знаю, что импровизационную музыку очень трудно воспроизвести. Я не могу представить себе ИИ, исполняющего то, что мы делаем как живые музыканты, подыгрывая друг другу и придавая музыке человеческий облик. Я могу понять это в другой музыке.



Я не думаю, что это актуально для тяжёлого металла. Я представляю себе некоторые виды металла... Я уверен, что AI может придумать рифф, придумать что-то, что звучит как JUDAS PRIEST или кто-то ещё, но я не знаю, насколько это будет убедительно. Я знаю, что это сработало с современной поп-музыкой, такой как Drake и The Weeknd, но эта музыка довольно механическая. Так что, на мой взгляд, она изначально звучит так, будто её придумала машина. Поэтому я думаю, что такая музыка находится в гораздо большей опасности, чем гитарная, по крайней мере, в настоящее время».







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