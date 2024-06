сегодня



ALEX SKOLNICK исполняет THE POLICE



ALEX SKOLNICK опубликовал видео исполнения песни THE POLICE.



«'King Of Pain' с альбома Synchronicity, выпущенного в этот день, 17 июня 1983 года. Группа The Police была одним из моих первых концертов (9 класс). Одна из нескольких песен, к которым я возвращаюсь с ранних подростковых и юношеских лет, теперь, когда у меня есть музыкальные знания, чтобы разобраться в них (тогда это было выше моих сил). Мне всегда нравилась эта мелодия и особенно гармонически неоднозначные аккорды (sus, add9 и т. д.).



Несколько недель назад я наткнулся на эту мелодию на фортепиано и решил посмотреть, сработает ли она на гитаре, а затем собрал все вместе. Безумное уважение тем, кто специализируется на мелодике аккордов. Я могу назвать немало тех, кто намного лучше разбирается в подобных вещах, но я подумал "ну и хрен с ним...". У меня на примете есть еще одна мелодия Police, которая может стать аранжировкой»







